عدد قتلى "تسونامي" إندونيسيا وصل الى 281

جهينة نيوز

ارتفع عدد ضحايا إعصار تسونامي الذي ضرب جزيرتي جاوة وسومطرة في وقت متأخر من يوم السبت إلى 281 قتيلا.

وبحسب صحيفة "سترايتس تايمز" وصل عدد المصابين إلى 1016 شخصا وفقد نحو 57 آخرين.

هذا وكان تم الإعلان في وقت سابق عن 222 قتيلا و843 مصابا.

وضربت موجات تسونامي سواحل مضيق سوندا في غرب إندونيسيا يوم السبت في تمام الساعة 21:27 بالتوقيت المحلى. ولازال الإخلاء مستمر، ودمر مئات المباني والمنازل.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ وفيزياء الأرض، إن بركان "أناك كراكاتوا" النشط، ثار مجددا بعد الساعة التاسعة مساء السبت، فيما وقع التسونامي في حوالي الساعة التاسعة والنصف بالتوقيت المحلي.

وذكرت وسائل إعلام إندونيسية إن عدد قتلى التسونامى ارتفع إلى أكثر من 200 قتيلا، وإصابة أكثر من 745 أخرين.