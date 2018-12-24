البنتاغون لم يوافق على سحب القوات من سوريا!

جهينة نيوز

أعلن رئيس مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض القائم بأعمال رئيس إدارة البيت الأبيض، ميك مولفاني، أن القرار الذي أتخذه الرئيس دونالد ترامب، بسحب القوات الأمريكية من سوريا، تم دون موافقة وزارة الدفاع، لكن الأمريكيين يؤيدون هذه الخطوة.

وقال مولفاني في حديثه لقناة "فوكس نيوز"الأمريكية اليوم الاثنين: "نحن ندرك أن هذا القرار بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا، لا يحظى بشعبية في الدوائر السياسية، وعلى وجه الخصوص، في وزارة الدفاع، لكنه شائع بين الأمريكيين العاديين".

وأضاف رئيس إدارة البيت الأبيض: "المعلومات حول سحب القوات باتت معلومة هذا الأسبوع، على ما يبدو، بعد تسريبها من وزارة الدفاع، ولم يكن هذا القرار وليد اللحظة، فقد كان الرئيس يعمل عليه لمدة عامين، ولم تكن هذه الخطوة مفاجئة لأحد حيث وعد الرئيس بالقيام بذلك".

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في تغريدة، يوم أمس الأول السبت، نيته سحب القوات الأمريكية من سوريا، مشيرا إلى أن الهزيمة الملحقة بتنظيم "داعش" الإرهابي حاليا تجعل بمقدور دول أخرى، مثل تركيا، التعامل مع فلول التنظيم.

فيما أكدت دول أخرى من التحالف، مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أهمية استمرار عمل "التحالف" حتى القضاء على "داعش" نهائيا، مشيرة إلى أن القرار الأمريكي كان بمثابة المفاجأة.