ميزة جديدة في تطبيق "واتساب"

جهينة نيوز

أعلن تطبيق "واتساب" إطلاق ميزة جديدة تتلخص بوضع "صورة في صورة وتسمح للمستخدمين بتشغيل الفيديو على نحو منفصل مع إمكانية الاستمرار في المحادثة.

ووفقاً لموقع "ويب إنفو" تعمل الخدمة منذ أشهر على إضافة ميزة "صورة في صورة" على نسخة الويب وسطح المكتب من "واتساب".

وأشار الموقع إلى أن الميزة الجديدة متاحة الآن للإصدار 0.3.1846 من "واتساب".

وعن كيفية استخدام الخدمة، أي فيديو يتم مشاركته سيعرض زرا لمستطيلين متداخلين، وبالنقر على ذلك الزر فسيبدأ تشغيل الفيديو منفصلا، مع إمكانية تكبيره وتصغيره وتغيير موقعه في الشاشة.

يذكر أن إطلاق الميزة الجديدة لنسخة الويب من "واتساب" تأتي بعد أيام من إطلاقها لجميع مستخدمي الخدمة على أندرويد، وبعد أكثر من سنة من توفرها على نظام "آي أو إس".