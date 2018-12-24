المصرف التجاري: تنظيم وصياغة دليل العمليات التسليفية.. ودراسة لافتتاح فروع في دول صديقة

جهينة نيوز

أظهرت مؤشرات المصرف التجاري السوري مع نهاية العام (وفق تقرير له موقوفة بياناته لغاية 31/10/2018) جملة من التوجهات الرئيسية للعمل في المصرف في مجالات عدة.

ففي مجال التسليف والعلاقات والمخاطر والعمل المصرفي والشؤون القانونية باشر المصرف التحضير لإعادة تنظيم وصياغة دليل العمليات التسليفية، إلى جانب إيجاد آلية محددة لمعرفة أسباب تذبذب السيولة المصرفية بالتنسيق مع دائرة العمليات المركزية والعمل على دراسة فجوات الاستحقاق ومتابعة العمل على معالجة أسباب التجاوزات الحاصلة فيها ودراسة افتتاح فروع للمصرف في الدول الصديقة والبحث عن قنوات مصرفية جديدة مع تلك الدول.‏

ضمن ذات الإطار فقد منح المصرف عددا من المتعاملين قرض السلع المعمرة بعد إعداد البرنامج وتعميم الاجراءات التنفيذية الخاصة به أصولا، وإعادة تفعيل التسهيلات الائتمانية والقروض الإنتاجية المحددة وفق مضمون قراري مجلس النقد والتسليف ذوي الصلة، بالتوازي مع إجراء التعديلات الأخيرة على تعليمات الكفالات من قبل لجنة التسليف العليا ليصار إلى اعتمادها بعد عرضها على مجلس الإدارة.‏

أما في المجال التقني والمصرفي فتظهر بيانات المصرف أن الإعداد يتم لبرامج تقديم خدمات جديدة على قناة الدفع (الهاتف الجوال) كالاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب المختصر وتحويل الأموال ودفع الفواتير، بالتوازي مع التنسيق مع شركة توزيع الكهرباء لتقديم خدمات دفع الفواتير باستخدام البطاقات الصادرة عن التجاري عن طريق قنوات الدفع الموجودة لدى المصرف أو موقع الوزارة وذلك لكل شركات الكهرباء التي تم ربطها معه بشكل مركزي، وإتمام مشروع تامين التغذية الكهربائية اللازمة لغرف الصرافات الآلية والبالغ عددها 50 غرفة وتشغيل شبكة الفروع ومكاتب الخدمات معها باستخدام الطاقة الشمسية وذلك من قبل اللجنة المكلفة بالتنسيق مع لجنة المناقصات الدائمة، كما أظهرت بيانات المصرف ما يجري من عمل على إعداد دفتر شروط فني لتطبيق موبايل لخدمات المصرف الإلكترونية.‏

في مجال الحسابات المصرفية فقد تضمنت البيانات متابعة تنقية الحسابات لدى المراسلين في الخارج والتي تتضمن حسابات الودائع والحسابات الجارية بالإضافة إلى الحسابات خارج الميزانية، إلى جانب متابعة القيود المعلقة مع الفروع المعنية أو المراسلين بشكل دائم من اجل تسوية القيود، كما تم انطلاق العمل في المصرف على برنامج التسويات الفورية SyGs الخاص بالحوالات الواردة والصادرة.‏

وفي سياق آخر وفيما يتعلق بالتوسع الجغرافي فقد تضمنت البيانات تجهيز وافتتاح مكتب للمصرف في مركز خدمة المواطن بمبنى الهجرة والجوازات بدمشق وريف دمشق و تجهيز مقر نافذة للمصرف التجاري في مركز الهجرة والجوازات في محافظة حماه، والمتابعة مع إدارة المدينة الصناعية في حسياء لنقل مكتب المدينة الصناعية إلى مقر المبنى الحكومي كما يتم التنسيق مع إدارة المدينة الصناعية في عدرا لفرز الأرض المخصصة للمصرف للبدء بإنشاء مقر للمصرف في مدينة عدرا الصناعية، بالتوازي مع افتتاح مكتب ضمن مركز خدمة المواطن في كفرسوسة ويتم دراسة المقر المقترح في بلدة سلحب في محافظة حماه، كما تم الإعلان لإعادة تأهيل فرع دوما.‏

وفي ذات سياق التوسع الجغرافي فلا يزال المصرف ضمن سعيه للبحث عن مكتب جديد في مدينة أزرع في محافظة درعا في حين تم افتتاح مكتب في بلدة الدالية في مدينة جبلة إلى جانب افتتاح مكتب جديد في حرم مطار حميميم في مدينة جبلة إلى جانب ما تم من تجهيز مكتب للمصرف في مركز خدمة المواطن الأول والثاني في محافظة طرطوس ليتم افتتاحه، إضافة إلى التعاقد من قبل محافظة حمص لإعادة تأهيل الفرع 4 حمص ضمن خطة إعادة الأعمار ومباشرة المتعهد بالتنفيذ والاستمرار بتحديث البيانات الخاصة بحالة الفروع وتجهيزاتها في ظل الظروف الراهنة، بالتوازي مع التعاقد مع بلدية الحواش لاستئجار عقار يستثمر كفرع للمصرف ويتم حاليا إجراء الدراسة الهندسية تمهيدا للإعلان عن تجهيزه كما تم الإعلان «للمرة الثالثة» لإكساء مقر مكتب الخدمات في بلدة القطيلبية في مدينة جبلة ومتابعة تامين المقر البديل لمكتب بلدة الحفة في محافظة اللاذقية، مع التعاقد على أكساء المقر الجديد للفرع 3 في حلب لإعادة افتتاحه، ولا يزال المصرف بانتظار موافقة وزارة المالية والإدارة المحلية من اجل رصد الاعتماد اللازم من حساب إعادة الأعمار للبدء بإعادة تأهيل الفروع (1-3-5-8) حلب ومركز السيولة النقدية ومركز الصرافات ومكاتب الرقابة الداخلية المتواجدة في الفرع 4 حلب سابقاً.‏