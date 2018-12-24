سورية خالية مـن شلل الأطفال

جهينة نيوز

اعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان لها أمس خلو سورية من مرض شلل الأطفال واصفة الأمر بالانتصار للصحة العامة على المستوى الإقليمي والعالمي مثمنة جهود وزارة الصحة التي حققت هذا الانجاز بوقت قياسي.

ولفتت المنظمة الى انه وبناء على التقييم الميداني المشترك خلال الزيارات السابقة للجنة المراجعة من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف بشأن إجراءات الاستجابة لسريان فيروس شلل الأطفال المتحور نمط 2 مؤخراً تبين عدم تسجيل أي عزل لفيروس شلل الأطفال في سورية منذ أكثر من عام الامر الذي يعتبر انتصارا للصحة العامة على المستوى الاقليمي والعالمي.‏

وزير الصحة الدكتور نزار يازجي نوه نقلا عن صحيفة الثورة بأن خلو سورية مجدداً من مرض شلل الأطفال يثبت نجاعة الاستراتيجة الصارمة التي انتهجتها الوزارة ومديرياتها في المحافظات لوضع حد لانتشار المرض وضمان عدم تسجيل أي حالة جديدة به.‏

وشدد الدكتور يازجي على استمرار الوزارة في تطبيق الإستراتيجية المعتمدة للتلقيح خلال العام القادم من خلال مواصلة تنفيذ حملات تلقيح وطنية ضد شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف والتي وصلت حتى اليوم إلى 29 حملة لقاح.‏

وأكد وزير الصحة على الجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في القطاع الصحي طيلة السنوات الماضية وفي جميع المحافظات لضمان إيصال اللقاحات إلى المناطق كافة وتحصين كل طفل دون الخامسة من العمر ضد مرض شلل الأطفال.‏

من جانبها عبرت الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في سورية إليزابيث هوف عن تقديرها للجهود المتميزة لوزارة الصحة طيلة الفترة السابقة في مجال استئصال شلل الأطفال والتي أثمرت عن هذه النتيجة في وقت قياسي.‏

وجددت هوف التزام المنظمة في الاستمرار بدعم جهود وزارة الصحة للتصدي لمرض شلل الاطفال واستئصاله مؤكدة أهمية الاستمرار في تطبيق الإستراتيجية الخاصة بالتصدي للمرض خلال عام 2019 بما يكفل الحفاظ على النجاحات المحققة في مجال استئصاله.‏

وكان سجل في عام 2013 عدة اصابات شلل الاطفال بالفيروس البري الباكستاني المنشأ الذي حملته المجموعات الارهابية المسلحة الى سورية بعد أن أعلنت خالية من المرض منذ عام 1995 ونفذت على اثرها وزارة الصحة سلسلة من حملات التحصين الوطنية والتي نجحت في قطع سراية الفيروس ولم يبلغ عن أي حالة جديدة منذ بداية عام 2014‏

لكن المرض عاد في حزيران عام 2016 حيث أعلنت المبادرة العالمية لاستئصال شلل الاطفال في الثامن منه تسجيل اصابات مؤكدة بشلل الاطفال الفيروسي المتحور في دير الزور لتتابع بعدها الوزارة حملات التحصين الوطنية.‏