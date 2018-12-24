"بيان جمعة" تكشف عن تحضيراتها لبطولة اليابان 2020 بعد فوزها بذهبية في فرنسا

جهينة نيوز_ عبدالهادي الدعاس

دعماً منها للمواهب الرياضية الشابة أقامت شركة سيرياتيل مؤتمراً صحفياً لفوز السباحة "بيان جمعة" في بطولة فرنسا الدولية ومشاركتها ببطولة العالم في الصين، بفندق الداما روز.

حيث تحدثت جمعة خلال المؤتمر، عن مشاركتها السابقة في بطولة فرنسا الدولية وتحضيراتها التي أقيمت بعد أن حصلت على منحة من اللجنة الأولمبية الدولية، أمكنتها من تحقيق رقماً استطاعت من خلاله الوصول إلى الأولمبياد العام.

وقالت انها حاولت تخطي جميع الصعوبات التي واجهتها من اجل الحصول على الجائزة لرفع علم سورية عالياً في بطولة فرنسا، حيث احرزت رقما في مسابقة 50 مترا حرة بزمن قدره 65ر25 ثانية.

وكشفت جمعة، عن استعداداتها للبطولات القادمة وأهمها أولمبياد 2020 في اليابان، والتي ستبدأ تحضيراتها في نيسان 2019.

ولفتت جمعة إلى أن تطبيق "شببلينك" المطروح من قبل شركة سيرياتيل ساعدها بشكل كبير بالحصول على محاضراتها الجامعية أثناء السفر، إضافة لمعرفتها بجميع المواد التي تصدر نتائجها وتواصلها الدائم مع زملائها، من أجل أن تبقى على تواصل دائم بجميع الأمور التي تساعدها بتقديم امتحاناتها الجامعية.

وفي الختام وجهت جمعة، الشكر لسيرياتيل على دعمها الدائم لجميع الرياضين الذين يسعون دائما لتحقيق المركز الأول في جميع البطولات العربية والأوروبية، كما شكرت الاتحاد الرياضي العام واتحاد السباحة.

يذكر بأن بيان، أحرزت ميدالية ذهبية في سباق 50 م حرة وميدالية برونزية لسباق 100م حرة وميدالية فضية في سباق 100 متر حرة في بطولة فرنسا الدولية.