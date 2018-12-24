أبراج يوم الاثنين2018/12/24 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم ١٢/٢٤:لطيف، محب، تمتلك طاقة هائلة، تحب تغيير، متقلب بعواطفك، لا تنسى الظلم ودائما تتحدث مع الآخرين بذات الموضوع، الفترة القادمة للبعض خصوم وانفصال طويل الأمد، وصول إلى حل مشاكل بمساعدة أصحاب النفوذ، وللبعض استرداد حق والخروج من حالة الاستبداد، تجارب تولد الحماس، شراكة ومشاريع جديدة للبعض، تغيير مكان إقامة وأمور عقارية تغيير ديكور.

برج الحمل: يطرأ ما يأخر خططك تظهر مشكلة بسبب أحد أفراد عائلتك اعطال وتصليحات لذلك حافظ على هدوئك، مع انتقال القمر إلى برج الأسد خيارات ومنافسة صوتك مسموع، للبعض خبر بخصوص أولاد، للبعض تغيير إقامة.

برج الثور: حركة اتصالات وزيارات ممكن سفر قصير لكن مع انتقال القمر إلى برج الأسد تصبح الأجواء فيها فوضى وتأجيل صعوبة وعدم انتظام على صعيد العائلة وأشياء على صعيد شخصي يفضل وجودك بالبيت.

برج الجوزاء: تعطي لحياتك المهنية الأولوية، نهار مقنع للتنقل والحركة والسفر ومقابلات تلتزم ببرامج دقيقة تجهز مواهبك الأيام القادمة فيها طاقة كبيرة الك.

برج السرطان: حتى ساعات الظهر القمر ببرجك تعيش أجواء تفاهم خاصة في حياتك الشخصية، بعد الظهر تنشغل بأمور مالية وتمويل وعائدات وضرائب، مشروعك جاهز تتلقى دعم معنوي أو مالي احتمال مساعدة من عائلتك، الحظ المالي معك.

برج الأسد: انتبه وتأكد من موقعك حتى ينتقل القمر إلى برجك، تعزز موقعك بانتقاله تفتح صفحة جديدة، يستمع الآخرون إلى رأيك، تزداد شعبيتك وتمسك بزمام الأمور، المطلوب منك القيام الحركة لتساعدك تفتح صفحات جديدة.

برج العذراء: نهار حلو النجاحات بانتظارك تعمل دور مهم بحياتك، مع انتقال القمر إلى برج الأسد يسبب لك تراجع وقلق وإرهاق تأجيل وتأخير انتبه من وقوع بالمشاكل ولا تتعهد بأي شيء وتفسر الأمور كما تريد وتتوتر في أشياء خارج ارادتك.

برج الميزان: لا تترك أحد يستغلك، عندك أعمال انتبه على مواعيدك، تساعد للتغيير وتنوع والأصدقاء القدامى دعوات ولقاءات طاقة كبيرة تجد حلول لأي مشكلة بمساعدة أصدقاء ومعارف.

برج العقرب: صباح الحركة ومناقشة وعطاء سفر واتصالات، بعد الظهر مسؤولية جديدة تظهر بها كفائتك تتصرف بليونة تتعامل مع أطباء أو مسؤولين حضورك ذهني الأنظار باتجاهك حافظ على سمعتك.

برج القوس: ترتب أمورك المالية المشتركة تتحقق من مصاريف تتبدل الأوضاع المالية، مع انتقال القمر إلى برج الأسد انفتاح وانفراج حلول واستقبالات اتصالات لمسافات بعيدة تروج بيع وشراء تصحح بعض الأخطاء.

برج الجدي: تركز على شراكة الأجواء متوترة حولك لا تحاول تستفز حدا، ابحث عن قاسم مشترك وحاول تأخذ وتعطي، مع انتقال القمر إلى برج الأسد في مصالحة تتمتع بقدرات كبيرة في اي قضية تنتصر بسهولة وأمورك أفضل، للبعض مرافقة مريض فواتير واستحقاقات.

برج الدلو: أبدأ باكرا العمل متراكم عليك واجبات ونشاطات انت بحاجة للتنظيم وتنسيق حتى تتجاوز كل العقبات وتزداد رغبتك بالمشاركة مع طرف الآخر تخرج من أزماتك شراكة بأنواعها.

برج الحوت: نهارك مميز حضورك مهني تتحرك القضايا لصالحك، بعد الظهر تتلقى اتصال عاجل أو حدا من محيطك يطلبك للمساعدة، عزز إيمانك بنفسك، للبعض توقع على عقود اهتم بالتفاصيل، انتبه على صحتك.