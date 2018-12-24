أرسلوا الكلب المسعور ماتيس الى ملجأ الكلاب الشاردة

جهينة نيوز - راي ماكغفرن *

الكلب المسعور ماتيس كان مشهور بنشر الخوف "إنه من الممتع أن تقتل بعض الناس" و لكن تبقى المفارقة أن ماتيس كان يعتبر على نطاق واسع بأنه العاقل الوحيد في إدارة ترامب, و لكن مع من تقارنه..؟ هل تقارنه من جون ماكين المحافظ الذي نال حصة و أصبح مستشار للأمن القومي..؟ إنها إدانة و ذلك بحسب ما كتب عنه راي ماكغيفرن, في مقال له نشر على "Consortium News".

ماتيس مع صورته التي يبدو فيها صارماً ناهيك عن سمعته كمحارب و صورته في وسائل الإعلام التي تفخمه كعالم تمكن من إخفاء حقيقة أنه كان و كما قال الكولونيل اندرو باسفيتش عن الديمقراطية هذا الصباح " غير بديهي تماماً" و بمعنى آخر ماتيس بكل بساطة غير قادر على الإعتراف بالدمار الذاتي, و الطبيعه الطائشة للولايات المتحدة في حرب لا نهاية لها في الشرق الأوسط.

و ماتيس هو الذي وصف ترامب بالغبي في رسالة إستقالته روج أيضاً الى أن بقاء الولايات المتحدة دولة عدوانية فيها خير للعالم.

ماتيس كان عقبة أمام رغبة ترامب في سحب القوات الأمريكية من سورية و أفغانستان (و يبقى كمسمار في طريق تنفيذ أوامر ترامب) و كذلك الطريقة التي أعلن بها ترامب قراره (قرار رجل واحد) كانت غبية و لكن قرار سحب القوات البرية هو قرار عاقل و جيد للغاية و لكن ماتيس كان عقبة كبيرة و لكن من أجل الجيد و السيء تم إنتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة و ليس ماتيس.

راي ماكغفرن ضابط سابق في الإستخبارات الأمريكية تحول الى محلل سياسي بعد تقاعده.

المصدر: " Consortium News"