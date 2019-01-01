ابتكار علاج يقضي على خلايا السرطان خلال ثوان

جهينة نيوز:

توصل خبراء من جامعة ستانفورد، لطريقة جديدة لعلاج الأورام السرطانية، تقلص فترة العلاج الأورام، وقادرة خلال ثوان على قتل الخلايا السرطانية.

ووفقا لموقع "Eurek Alert"، هذه الطريقة مبنية على فيزياء الطاقة العالية.

وأوضح العلماء أن استخدام هذه الطريقة في العلاج الإشعاعي يسمح للمرضى بالخضوع لجلستين أو ثلاث جلسات إشعاع فقط، ومدة كل جلسة تستمر بضع ثوان فقط.

وقال الباحثون إن الطريقة الجديدة تسمح ليس فقط بتقليص الفترة الزمنية، بل وأيضا تمنع الأعراض الجانبية التي يسببها العلاج الكيماوي.

ويعد العلاج الإشعاعي أحد أفضل الطرق المستخدمة في علاج السرطان، إلا أنه يضر بالأنسجة السليمة أيضا.

ويوجه الشعاع للخلايا المريضة مباشرة، دون أن يلامس الأنسجة السليمة المجاورة للورم الخبيث، كما لن يغير المريض خلال الجلسات وضعية جسمه، ما يقلل إصابة الأنسجة السليمة.

ومن المتوقع أن تبدأ الاختبارات السريرية لهذه الطريقة خلال فترة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات.