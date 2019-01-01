رغم أن فرنسا تشتعل ماكرون يريد بقاء قواته في سورية و لكن..!!

الأحد, 23 كانون الأول 2018 الساعة 21:26 | سياسة, عالمي

رغم أن فرنسا تشتعل ماكرون يريد بقاء قواته في سورية و لكن..!!

جهينة نيوز:

أعرب رئيس النظام الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، عن أسفه الشديد إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا, و الطريف في تصريح الرئيس الفرنسي أنه إعتبر ترامب حليف لا يعول عليه دون أن يكشف مصير قواته الموجودة في سورية و التي قد يتم سحبها من سورية إسوة بالقوات الأمريكية لأنها أصلاً تعمل لصالح الأمريكي و بقيادة الأمريكي.

وقال ماكرون أثناء مؤتمر صحفي في تشاد: "الحليف ينبغي التعويل عليه... أشعر بأسف شديد إزاء القرار الذي اتخذ بشأن سوريا", فيما لم يكشف ماكرون ماذا جنت فرنسا من المشاركة في تدمير مدينة الرقة و غيرها من القرى السورية بزعم محاربة داعش.

و يذكر أن ترامب أعلن نيته سحب قواته من سورية خلال 100 يوم دون أن يخبر من يسميهم حلفائهم في سورية بمن فيهم فرنسا و هو ما يدل على أن ترامب يتعامل معهم كأتباع و ليس كشركاء أو حلفاء.


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