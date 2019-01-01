تعرف على القائمة النهائية لمنتخب سورية المشارك في نهائيات آسيا

جهينة نيوز

أعلن مدرب منتخب سورية لكرة القدم الألماني بيرند شتانغه القائمة النهائية للاعبي المنتخب التي ستشارك في نهائيات آسيا التي ستنطلق منافساتها في الخامس من الشهر القادم في الإمارات العربية المتحدة

وضمت القائمة النهائية اللاعبين ابراهيم عالمة وأحمد مدنية ومحمود اليوسف في حراسة المرمى وأحمد الصالح وحسين جويد وجهاد الباعور ومؤيد العجان ونديم الصباغ وعبد الملك العنيزان وعمرو جنيات وعمرو ميداني في خط الدفاع ومحمد زاهر ميداني وتامر حاج محمد وخالد المبيض وأحمد الأشقر ومحمود المواس ويوسف قلفا وفهد اليوسف وأسامة أومري ومحمد عثمان في خط الوسط ومارديك مارديكيان وعمر السومة وعمر خريبين في خط الهجوم.

وقال المدرب شتانغه خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في فندق الشيراتون بدمشق أنه اعتمد في اختياره للقائمة على أداء اللاعب وفعاليته وجهوزيته سواء أكان لاعبا محليا أم محترفا مشيرا إلى أن وجود ستة لاعبين من الدوري السوري في التشكيلة النهائية يدل على قوة هذا الدوري الذي يزخر بالمواهب الكروية الشابة إضافة إلى اللاعبين المحترفين في الخارج.

وأوضح شتانغه أن عدم وجود فراس الخطيب ضمن التشكيلة سببه الإصابة التي تعرض لها في الدوري الكويتي مع فريقه السالمية وحسب التقرير الطبي لن يتعافى في الوقت المحدد للبطولة مؤكدا أن منتخب سورية ستكون له كلمة مدوية في النهائيات لوجود نخبة من اللاعبين الملتزمين الذين يمتلكون مفاتيح الفوز.

ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثانية في كأس أمم آسيا بنسختها السابعة عشرة إلى جانب منتخبات استراليا وفلسطين والأردن