فيديو نادر لرائد فضاء يتعلم المشي يكشف كذبة الصعود الى القمر

جهينة نيوز

نشر رائد الفضاء في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، درو فيستيل، على حسابه على تويتر مقطع فيديو يظهر تدربه على المشي من جديد.

ويظهر الفيديو كيف يحاول فيستل، الذي قضى 197 يوما في محطة الفضاء الدولية، المشي بصعوبة والتأقلم من جديد مع الجاذبية الأرضية، وقد تجمع حوله رفاقه للإمساك به في حال سقوطه.

وكتب فيستل على تويتر: "في الخامس من تشرين الأول /أكتوبر، بدوت كهذا. آمل أن يكون الطاقم الذي عاد مؤخرا بحال أفضل".

و الفيديو الذي نشره رائد الفضاء الأمريكي أعاد للأذهان قصة الصعود الأمريكي للقمر في رحلة أبولو حيث خرج رواد الفضاء يمشون على أقدامهم بعد عودتهم من الفضاء و قضاء عدة أيام خارج الغلاف الجوي, و كان خبراء ذكروا في وقت سابق أن أحد دلائل عدم صعود الأمريكيين الى القمر هو عودة رواد الفضاء بصحة جيدة و ذلك لأن السوفييت (الروس) أخفوا نتائج رحلاتهم الفضائية و لم يعلنوا في حينها أن قضاء إسبوع في الفضاء سيضطر بعدها رائد الفضاء لإسبوع علاج ليتأقلم مع الضغط الجوي و لن يتمكن من الوقوف بعد عودته من الفضاء.

و يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في ستينات القرن الماضي الصعود الى القمر ضمن برنامج أبولو الذي تم إلغائه لاحقاً ولازال الأمريكيين حتى اليوم يشترون محركات فضائية روسية للصعود الى المحطة الفضائية الدولية, و الكثير من الخبراء فند صعود الامريكيين الى القمر لعدة أسباب و منها و بحسب منشورات ناسا أن الصاروخ الأمريكي إستغرق 114 ثانية للدخول في طبقة الستراتوسفير و في علم الفضاء في حال إستغرق الصاروخ أكثر من 40 ثانية فلن يتمكن من الخروج من الغلاف الجوي, و الأمر الثاني هو عودة رواد الفضاء الأمريكيين الذين خرجوا يمشون على أقدامهم و هذا الأمر لا يمكن حدوثه حتى بعد قضاء إسبوع في الفضاء, فضلاً عن إلغاء برنامج أبولو الذي لو نجح لما تم إلغائه.