سبيس اكس: عار على "لوكهيد مارتن" و"بوينغ" عجزهما عن صناعة محرك يضاهي الروسي!

جهينة نيوز:

أشاد مؤسس شركة SpaceX الفضائية الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بمحركات الصواريخ الفضائية الروسية من طراز RD-180، ووصف تصميمها بالرائع.

وقال، إن شركتي "لوكهيد مارتن" و"بوينغ"، مجبرتان على استخدام المحرك الروسي المذكور في صواريخ "أطلس 5" الأمريكية، معتبرا ذلك أمرا مخجلا بالنسبة إلى الشركتين.

وكتب ماسك على تويتر: "من العار أن تضطر شركتا "لوكهيد مارتن" و"بوينغ" لاستخدام المحرك الروسي لإطلاق صواريخ أطلس، وبغض النظر عن أن تصميمه لا تشوبه شائبة".

"أطلس5"، صاروخ ناقل أمريكي من مرحلتين من الفئة المتوسطة أو الثقيلة تنتجه شركة ULA United Launch Alliance ومقرها ولاية كولورادو، وهي مؤسسة مشتركة بين شركتي "لوكهيد مارتن" و"بوينغ".

المرحلة الأولى من رحلة صواريخ "أطلس5" الأمريكية إلى الفضاء، تتم بواسطة صاروخ RD-180 الروس العامل بالكيروسين والأكسجين.