كتائب حزب الله: مستعدون للقتال مع الجيش السوري لحماية المدنيين الكرد

جهينة نيوز:

كشف الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله العراق جعفر الحسيني عن استعداد الكتائب للمشاركة مع الجيش السوري لحماية المدنيين الكرد السوريين على الحدود.

ولفت الحسيني في تصريح لقناة الميادين، إلى أن القرار الأميركي بالخروج من سوريا كان متوقعاً، مؤكدا أن الكتائب ستعمل مع القيادات الكردية التي لم تنسق مع الأميركيين في سوريا حيث "لدينا تواصل مستمر ومكثف مع قيادات كردية في شمال سوريا".

واضاف : "لدينا تصور كامل حول ما يجري في شمال سوريا بما في ذلك التحركات الأميركية"، وأوضح الحسيني أنه بعد الانسحاب الأميركي من سوريا "تم تسليم دورها على الارض الى السعودية والإمارات".