اللواء جعفري يكشف سبب وجود البوارج الامريكية في الخليج

جهينة نيوز:

اعتبر القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري تواجد البوارج الاميركية في منطقة الخليج هو مجرد خدعة للايهام بتوفير الامن لدولها، معربا عن امله بان لا تنخدع هذه الدول بذلك.

وفي تصريح ادلى به على هامش المرحلة النهائية لمناورات "النبي الاعظم (ص)" للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية التي جرت امس السبت في منطقة الخليج الفارسي وجزيرة قشم، وفي التعليق على تواجد حاملة الطائرات والبوارج الاميركية في مياه الخليج الفارسي، قال اللواء جعفري، ان تواجد هذه البوارج هو لخداع دول المنطقة والايهام بانها توفر الامن لها، لذا فاننا نامل بان لا تنخدع هذه الدول بذلك.

واكد قائلا، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية توفر بقوة وصلابة امن المنطقة ومضيق هرمز والدول الصديقة وان المناورات التي اجريت تاتي ردا على مزاعم الاعداء.

واضاف، انه على الاعداء ان يعلموا بان القدرات الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية هي قدرات رادعة وكما قال سماحة قائد الثورة الاسلامية فانهم لو ارادوا ان يوجهوا ضربة لنا سيتلقون 10 بدلا عنها.

وقال اللواء جعفري، ان استراتيجيات الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت دفاعية لغاية الان ولكن من الواضح انه ينبغي ان نكون مستعدين للهجوم وملاحقة العدو ايضا.

وختم قائلا، انه على العدو ان يعلم بانه لو ارتكب اي عدوان فاننا لا نستعيد ارضنا فقط بل سنلاحقه الى اي مكان يتطلب الامر ذلك.

فارس