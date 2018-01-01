اعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الثقافة أسماء الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية للعام 2018 وهم الشاعر قحطان بيرقدار في مجال الأدب ورسام الكاريكاتير رائد خليل في مجال الفنون والدكتور محمد قاسم في مجال النقد والدراسات والترجمة.

ويمنح كل فائز من الفائزين الثلاثة مبلغا قدره خمسمئة ألف ليرة سورية وميدالية ذهبية مع براءتها على أن يتم الاحتفال بالفائزين وتسليمهم الجوائز في موعد يحدد لاحقاً.

يذكر أن جائزة الدولة التشجيعية أقرت بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2012 القاضي بإحداث هذه الجائزة للمبدعين والمفكرين والفنانين تقديراً لهم على عطائهم الإبداعي والفكري والفني على أن يكونوا من العرب السوريين وأمضوا في مجال البحث والإبداع مدة لا تقل عن عشر سنوات وألا تكون اعمارهم تجاوزت الخمسين عاماً.