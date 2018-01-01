الرئيس العراقي: ندعم جهود الحل السلمي لإنهاء الازمة والتدخل الخارجي في سوريا

جهينة نيوز

قال الرئيس العراقي برهم صالح إن بلاده تدعم جهود الحل السلمي لإنهاء الازمة في سوريا وكذلك إنهاء التدخل الخارجي في الشأن السوري.

وأشار بيان من رئاسة العراقية نشرته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد إلى أن "إحدى وسائل الإعلام نشرت مقالا اليوم يتطرق إلى مقترح مشروع للرئيس العراقي حول سوريا"، مؤكدا أن "هذه المعلومات غير دقيقة".

وتابع بيان الرئاسة "نشدد على أن سيادة رئيس الجمهورية برهم صالح أكد سابقا، ويؤكد دوما ضرورة دعم جهود الحل السلمي لإنهاء دوامة العنف العبثي في الجارة سوريا، وذلك على أساس احترام قراره المستقل وإنهاء التدخل في شؤونه الداخلية".

وأضاف الناطق باسم الرئاسة لقمان الفيلي "الرئيس يرى أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب تنسيق ودعم دول الجوار والمجتمع الدولي، وذلك منعا للتورط في صراع جديد من التنازعات الإقليمية غير المجدية".

ولفت بيان الرئاسة العراقية إلى أن "رئيس الجمهورية يؤكد دائما أن العراق يبحث دوما عن توطيد علاقاته مع كل جيرانه، ومنها تركيا التي تربطنا وإياها مصالح مشتركة ووشائج ثقافية وتاريخية، كما يؤكد دستورنا على اتباع سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الأحد، أن رئيس الجمهورية العراقي قدم مقترحا بشأن الأزمة السورية بعد قرار الانسحاب الأمريكي. وقال إن صالح طرح خطة حيث "يزور قيادات من حزب العمال الكردستاني من جبال قنديل إلى السليمانية، شمالي العراق، ثم زيارة دمشق لاستعادة العلاقات القديمة، وعودة حرس الحدود والجيش السوري إلى جميع النقاط الحدودية السورية مع وتركيا والعراق، وإعادة العلم السوري الرسمي وعناصر السيادة إلى مناطق شرق الفرات".

وكان البيت الأبيض أعلن يوم الأربعاء الماضي، أن واشنطن ستسحب قواتها الموجودة في سوريا، معتبرا أن القوات الأمريكية قد أنجزت مهمتها في القضاء على تنظيم "داعش" في سوريا.