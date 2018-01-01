وزير الخارجية التركي: نتنياهو قاتل بدم بارد في العصر الحديث

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأحد إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قاتل بدم بارد في العصر الحديث ومسؤول عن مقتل آلاف الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها جاويش أوغلو على حسابه الشخصي على "تويتر" رد فيها على تهجّم نتنياهو على تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان. وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

وأكد الوزير التركي أن بلاده لن تتوقف عن كشف الحقائق، مبينا أن نتنياهو قصف الأطفال الفلسطينيين، وهم يلعبون في الشواطئ.

وزود جاويش أوغلو تغريدته بصور لرموز المقاومة الفلسطينية، مثل الطفل فوزي الجنيدي، الذي تعرض للاعتقال من قِبل عدد من الجنود الإسرائيليين، والشهيد المُقعد، فادي أبو صلاح.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية "كان" على موقعها الإلكتروني، أن مولود أوغلو هاجم نتنياهو بضراوة، وهي التصريحات التي أعقبت تبادل لساني أو مناوشات كلامية بين أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، واتهام الرئيس التركي للأخير بأنه قاتل الأطفال في غزة.