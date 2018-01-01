"المعارضة المسلحة" تعلق على انسحاب أمريكا من سوريا!

جهينة نيوز

قال ما يسمى رئيس "هيئة تفاوض المعارضة المسلحة" نصر الحريري أن الانسحاب الأمريكي غير المدروس قد يمكن تنظيم "داعش" من إعادة السيطرة على بعض المناطق.

وذكر الحريري في تغريدة على "تويتر" اليوم الأحد "إن انسحابا أمريكيا غير مدروس يمكن أن يولد فراغا يتم ملؤه من قبل داعش ولذلك ندعم بقوة فكرة أن يتم هذا الانسحاب التدريجي بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجيش الحى وتركيا والفاعلين المحليين من أهالي المنطقة لمنع هذه المآلات الخطيرة" حسب تعبيره.

وكان البيت الأبيض أعلن يوم الأربعاء الماضي، أن واشنطن ستسحب قواتها الموجودة في سوريا، معتبرا أن القوات الأمريكية قد أنجزت مهمتها في القضاء على تنظيم "داعش" في سوريا.