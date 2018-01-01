العثور على أسلحة وأدوية منها إسرائيلية وأمريكية بريف القنيطرة الشمالي

جهينة نيوز

عثرت الجهات المختصة خلال تمشيطها المناطق التي طهرها الجيش من الإرهاب على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من بينها إسرائيلية وأمريكية الصنع غرب بلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.

وأفادت سانا بأن الجهات المختصة واصلت عمليات تمشيط المناطق التي طهرها الجيش من الإرهاب بريف القنيطرة لرفع مخلفات الإرهابيين من العبوات الناسفة والألغام حفاظا على حياة المدنيين وعثرت بالتعاون مع الأهالي على كميات من الذخائر والأسلحة بعضها إسرائيلية وأمريكية وأردنية المنشأ بالقرب من الشريط الشائك مع الجولان السوري المحتل غرب بلدة جباثا الخشب بريف المحافظة الشمالي.

وبينت أن الأسلحة كانت مخبأة في أوكار حفرها الإرهابيون تحت الأرض ومنها صواريخ مضادة للدروع وقواذف هاون متعددة الأعيرة وبنادق ورشاشات إسرائيلية وأمريكية وأردنية المنشأ وعدد كبير من الأقنعة الواقية والألغام الأرضية وأجهزة بث فضائي وكميات كبيرة من ذخيرة الأسلحة الرشاشة والبنادق.

وأضافت إنه تم العثور أيضا على عربة مصفحة وأدوية وأجهزة طبية للعمليات الجراحية منها إسرائيلية وغربية الصنع وكميات كبيرة من الأدوية الزراعية السعودية.

وعثرت الجهات المختصة أمس على أسلحة وذخيرة من بينها صواريخ أمريكية الصنع وأدوية إسرائيلية من مخلفات التنظيمات الإرهابية خلال استكمال أعمال تأمين المنطقة الجنوبية بعد تطهيرها من الإرهاب.