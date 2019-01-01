هاتف نوكيا الجديد بـ 5 كاميرات!

جهينة نيوز

ذكر موقع "GSMArena" أن نوكيا تستعد لإطلاق هاتف بقدرات تصوير فائقة مطلع العام المقبل.

وأشار الموقع إلى أن الهاتف الذي ستظهره نوكيا في معرض "MWC" القادم للتقنيات، سيحمل اسم "9 PureView" وسيتميز بكاميرا أساسية بخمس عدسات بدقة 41 ميغابيكسل، قادرة على التقاط صور عالية الدقة يمكن تحويلها إلى لقطات "3D".

وسيزود الهاتف بتقنية "Bluetooth 5.0" التي تعد أسرع بأربع مرات في نقل البيانات من تقنيات "Bluetooth" الموجودة حاليا، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4150 ميللي أمبير، وشاشة بمقاس 6 بوصات.

ومن المفترض أن يتميز الجهاز بأداء سريع بفضل معالجه "Qualcomm Snapdragon 845"، وذاكرة الوصول العشوائي بحجم 8 غيغابيات، ونظام التشغيل الحديث "Android 9 Pie".

المصدر: فيستي