جماهير نادي إسباني تغرق الملعب بهدايا الميلاد

جهينة نيوز

قامت جماهير نادي ريال بيتيس الإسباني، بمبادرة إنسانية جميلة بين شوطي لقاء فريقها بفريق إيبار في إطار مباريات الدوري الإسباني.

وخلال استراحة مابين الشوطين ألقت جماهير ريال بيتيس، عددا كبيرا من الألعاب كبادرة خير لصالح الأطفال المحتاجين، بحسب مانقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتأتي البادرة لتهنئة الأطفال بعيد الميلاد و رأس السنة الجديدة.

وانتشر مقطع فيديو تم تصويره من مدرجات بيتيس، لحظة إلقاء الجماهير للألعاب على أرضية الميدان وهم يرددون أغاني الميلاد، لمتلأ جوانب الملعب بسيل من الألعاب.

ولاقى العمل الخيري الذي قامت به جماهير بيتيس العديد من ردود الأفعال الإيجابية، فهنىء الحساب الخاص للدوري الإسباني على "تويتر" اللفتة الإنسانية التي قامت بها الجماهير.

يذكر بأنه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها ملاعب كرة القدم مثل هذه البادرة، حيث احتفلت جماهير نادي أدو دين هاغ الهولندي بمثل هذه الطريقة منذ عامين خلال مباراة فريقها في الدوري الهولندي.