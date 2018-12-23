ثنائية نظيفة لبرشلونة ضد سيلتا فيغو بالدوري الإسباني

جهينة نيوز

حقق فريق برشلونة الإسباني الفوز امس السبت على ضيفه سيلتا فيغو بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليغا".

وأحرز عثمان ديمبلي الهدف ألأول في الدقيقة 10 وقبل نهاية الشوط الأول نجح ميسي في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 45.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، متقدما بـ 3 نقاط على أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

ويتراجع ريال مدريد الذي توج بلقب كأس العالم للأندية امس السبت، بعد فوزه 4-1 على العين الاماراتي، بفارق 8 نقاط خلف برشلونة محتلا المركز الرابع لكنه يمتلك مباراة مؤجلة.