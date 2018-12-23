قاديروف ينوي الاستقالة من منصبه كرئيس الشيشان

جهينة نيوز

قال رئيس الشيشان رمضان قاديروف إنه يريد إنهاء مسيرته المهنية كرئيس للمنطقة، وليس على المستوى الاتحادي واعترف بأنه يخطط لترك منصبه.

وأشار قاديروف إلى أنه ليس لديه طموح للحصول على وظيفة في الوزارة أو غيرها من السلطات العليا. ووصف رئيس الشيشان نفسه بأنه "ليس من هذا المستوى".

واختتم رئيس الشيشان: "أريد أن أنهي مسيرتي المهنية كقائد للمنطقة ، للجمهورية".

و ترأس رمضان قاديروف الشيشان لأكثر من عقد من الزمان في عام 2011 أعاد البرلمان انتخابه. بعد خمس سنوات ، تم انتخاب قاديروف مرة أخرى عن طريق الانتخابات المباشرة. أكثر من 97 ٪ من الناخبين في المنطقة فضلوا قاديروف.