ترامب: أعطيت ماتيس فرصة أخرى بعد أن طرده أوباما

جهينة نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه أعطى جيمس ماتيس فرصة أخرى عندما عينه وزيرا للدفاع.

وكتب ترامب على حسابه "تويتر": "عندما فصله الرئيس أوباما بشكل غير مشرف، منحت جيمس ماتيس فرصة أخرى ووفرت له موارد لم تكن لديه".

وأضاف: "الحلفاء مهمون للغاية ولكن ليس عندما يستغلون الولايات المتحدة".

هذا وأعلن ماتيس يوم الخميس استقالته بعد خلاف مع الرئيس دونالد ترامب بشأن سياسات الرئيس الخارجية ومن بين ذلك قراراته المفاجئة بسحب القوات الأمريكية من سوريا وبدء التخطيط لخفض عددها في أفغانستان.

وأعلن ماتيس عزمه ترك منصبه في خطاب استقالة إلى ترامب كشف عن الخلاف المتنامي بينهما وانتقد ضمنا ترامب لعدم احترامه أقرب الحلفاء لواشنطن الذين قاتلوا جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة في الحربين.

وليست هذه أول استقالة بارزة من إدارة ترامب، فخلال نحو عامين أمضاهما الرئيس في البيت الأبيض فارقه العديد من المسؤولين الكبار من بينهم وزير الخارجية ووزير العدل ومستشار الأمن القومي.