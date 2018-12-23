ارتفاع عدد قتلى التسونامي في اندونيسيا إلى 168

جهينة نيوز

أعلنت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا موجات تسونامي التي ضربت البلاد إلى 168 قتيلا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم الوكالة، صباح اليوم، قوله "ارتفعت حصيلة ضحايا تسونامي إلى 168 قتيلا، و745 جريحا، بينما هناك 30 شخصا آخرين في عداد المفقودين".

وكان المتحدث قال عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" في وقت سابق: "أدت موجات تسونامي إلى تدمير 110 منازل، ولا نزال نحاول إحصاء الضحايا".

وتتعرض إندونيسيا لزلازل مدمرة تؤدي إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة، ويتبع تلك الزالازل موجات بحرية عاتية (تسونامي) تؤدي إلى تدمير المناطق التي تصل إليها على شواطئ البلاد.

تعتبر اندونيسيا من المناطق الأكثر نشاطا بالزلازل على الأرض، وتشكل جزء من ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ، حيث تقع في هذه المنطقة من العالم الطبقات الأرضية الأكثر نشاطا، والتي يتحرك بعضها بسرعة 7 سم سنويا.

ووقع في عام 2004، قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، الزلزال الأقوى في العالم خلال السنوات الأربعين الأخيرة، والذي نجم عنه تسونامي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في 12 بلدا مطل على المحيط الهندي.