أبراج يوم الأحد 2018/12/23 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم ١٢/٢٣: متسلط، قوي الإرادة، هدفك الحقيقة أين ما كانت سواء بالحياة أو بالحب لذلك تؤمن بالتّعمق وتكره السطحية لأقصى حد، تقابل أخطائك بالعنف والتحدي ولو حطمت قلبك وسعادتك، قوي جداً تجاه الاطراء والغزل، تسير بالقوانين وأهدافك واضحة لا تخاف الصِعاب، الفترة القادمة طاقة أكثر مع العائلة والأصدقاء، ظهورك بعمل جديد، شعور بالثقة في عملك إذا كانت الفرصة حقيقية، ويمكن أن تتطلب جهد طويل الأمد ودرجة عالية من الانضباط، احتمال للبعض علاقات شخصية تهدد بالغموض والإثارة، بعض المشاكل بسبب تمويل مشترك أو ميراث أو ضرائب، دعم خير من أحبائك تعطي وقت للتفاهم وتبادل وخاصة بين الأشهر الأول والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر الحظ معك.

برج الحمل: نزاع مع أحد من عائلتك أو بالعمل، ممكن أن يعترض أحد من عائلتك على مشاريعك أو بعض توجهاتك ويعرقل خطواتك، المهم أن تنتصر وتحافظ على ثقتك بنفسك، بالعموم اليوم للعائلة تشتري أشياء للمنزل تقوم بعملية ترميم وتصليح واحتمال الضغط يصدر من الآخرين لذلك كن مرن مع العائلة و افعل الأشياء بإتقان ومحبة.

برج الثور: تتصرف بطريقة حكيمة،تسيطر على النقاشات والأوضاع، لحسن حظك اليوم تلاحق أهداف عديدة ووجهات نظر وأفكار تثير الاعجاب، قد تكافئ على عمل وتجد الأمان بين الأخوة والجيران، قد تشعر بفتور بالعواطف رغم تظاهرك بالمودة، دافع عن اي شيء بقدراتك العالية.

برج الجوزاء: الأجواء فيها مفاجئة مع حلول لبعض أوضاعك المالية، يمكن انفراج عن طريق هدية مكافئة استرداد دين، تنجز عمل يقدر الآخرين قيمتك وتكافئ عليه، قد يولد عندك أجواء أكثر طاقة تلمسها بصورة واضحة، بالعموم كن مطمأن لسير عملياتك واستفيد من هذا النهار، اليوم موهبة ثراء وجمع مال وصرف.

برج السرطان: القمر عندك هذا يعني تحقيق أحلام وتكوين صداقات وقوة تحمل عالية وصمود، تميل إلى أن تكون مرتجل، اليوم بارع بحل تعقيدات وبعض مشاكلك وإصلاح أخطاء، تشعر بالقوة، الأطوار تتحسن وتختار شركائك، تجد بر الأمان وقدرة على تحويل العقبات إلى إيجابيات.

برج الأسد: لا تتفرد برأي وتأكد على أمورك قبل الانطلاق ولا تغامر بدون حساب، انتبه لأعمالك جماعية وتجهز لمشروعاتك ينطلب منك حكمة وهدوءوقادر على الاقناع و تأثير بالآخرين انتبه من الضياع والمضللين.

برج العذراء: اليوم الحيوية عالية وتقوم بعملك، لقاءات ودعوات، تبرز في الأضواء ويوجد تحضر لمشروع يرى النور عن قريب، تعمل مقاربة واتفاق و تجد الناس حولك تطرح أفكار، تتحدى المعاكسات، بالعموم اليوم للدعوات واللقاءات والنشاط الاجتماعي، احتمال صداقة جديدة تتحول روابط أكثر وتقوم بخطوات مهمة.

برج الميزان: يوم جيد لتوضح بعض الأمور تواجه المصاعب، فكّر بنفسك وخاول أن تجد حل لأوضاعك العملية والاجتماعية، وجرّب أن تحيط نفسك بالمحبين، احتمال تجد الأنظار مسلطة عليك بالطاقة تجذب المآمرة وبعض الانتقادات، نصيحة لك تصحح بعض الأوضاع وتثبت جدارتك في العمل ولا تتمرد ولا تحتج ودع صورتك جميلة وانتبه على صحتك وعلى صعيد العاطفة قد تسبب لنفسك بعض التقلب.

برج العقرب:تكتشف الأسرار وتتوضح لك الأمور، اليوم جيد ما تعطيه يعود لك بالخير بالأيام القادمة، اليوم للحلول ودعم بكل جانب وتطور في أمورك وسوف تلمس هذا الشيء رغم بعض المشاكل، يوم للأوراق وللاتصالات المهمة لأماكن بعيدة والسفر أو التفكير بسفر، نجاح ينتظرك بسبب الثقة بالنفس، عاطفيا انتبه من مشاكل بسبب الغيرة، مستعد لتقوم بمشوار أو تجربة جديدة.

برج القوس: تحسن ملموس بأمورك المالية المشتركة، تجد تأخير في بعض المعاملات والمصاريف هذا لا يمنع أن تعمل بملف و تشاور وتدرس بعض التفاصيل، يوجد نفقات متوجبة عليك اليوم، لكن بالعموم تعاون مع الآخرين وتقدم مساعدة.

برج الجدي: تراجع و متاعب وخاصةً على صعيد الشركاء سواء شركاء عمل أو عاطفة لذلك ممنوع أن تختلف وتتحدى وجرّب أن تكسب خبرة بالحياة واسترخي حتى تتغير وتتكيف وتتكشف الأخطاء وتكون متسامح، قرّب مسافة ونشّط المواقف والعواطف واستعيد ثقتك بنفسك وانتبه على صحتك، وانتبه من مخالفة قانونية ممنوع تكرار الأخطاء.

برج الدلو: اليوم تقوم بحركة بناءة وتظهر خبرة ومهارة، احتمال أن تتعقد المواضيع بسبب العمل الذي يتراكم عليك، اعمل بسرعة و اطلب مساعدة من صديق أو زميل تلاحق عملك، اليوم شخصياً لا يوجد مانع أن تقدم بعض التنازلات وتكون بالمقابل متيقظ للأمور الخاصة فيك انتبه على صحتك وغذائك.

برج الحوت: نجاح في لقاءات وفي تطورات، يحالفك الحظ بنشاط اجتماعي شخصي، عندك لقاء رومنسي جيد، حضّر نفسك لتستفيد وتسير أمورك بطريقة ايجابية، تعيد إلى قلبك الاطمئنان وتعيش لحظات تسلية وترفيه، يوجد قسم احتمال تغيير ديكورات في المنزل واهتمام خاص بأحد الأولاد سعادة بإنجاز قام به لا تبالغ بعواطف الغيرة و انتبه لعلاقاتك الاجتماعية.