تأثير انتقال الشمس إلى برج الجدي

جهينة- خاص:

انتقلت الشمس إلى برج الجدي يوم أمس، مما يؤثر على الدورة الفلكية لكافة الأبراج، لنتعرف على هذا التغيير مع خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران.

الحمل: بحث عن مناصب وتغيير واهتمام وفراق او خيانة، حكم قضائي او خسارة قضية، او تعامل مع المسؤولين في مجال العلاقة مع المسؤولين، منصب وترقية اذا كان الوضع يسمح

الثور: تقدم لك الشمس سفرا وتعزز علاقاتك بالبيع والشراء والهجرة، مجال للاهتمام بدور العبادة، حب للسفر والتدين واعطاء صداقات، سفر بعيد وتعليم جديد، فشل دراسي وعرقلة تحلها خلال الشهر القادم

الجوزاء: تتنفس الصعداء بانتقال الشمس للجدي، تكشف ما خفي، اكتئاب نفسي، كشف الزيف والخداع، تتعرض للسرقة والحوادث، تسديد ديون، مكسب مصدره شراكة او تعويض، تسديد ديون

السرطان: تقدم لك الشمس شراكة، شراكة جديدة او اهتمام بالشريك، او تفكير بترك الشريك، او فرصة زواج او ارتباط، انتبه من مشاكل مواجهات، موضوع يخص الشريك، شراكة عاطفية او عقد عمل او تغيير اقامة او مغادرة مكان

الأسد: تقدم لك الشمس تراكم أعمال، متاعب وكشف أمراض، عودة مرض قديم، قلق وتعب ونسيان، مشاكل في الوزن والغدد، امراض حرارة وحساسية، انتبه لجهازك الحركي، انتبه لزملائك بالعمل، انتبه من حمل الاشياء الثقيلة لانها تؤدي لاوجاع الظهر

العذراء: ستكون اكثر شخص محظوظ، مكاسب تتعلق بالعاطفة والمال، مناسبات اجتماعية وفرصة للارتباط او انجاب او اهتمام بالمهنة والعائلة، تحصيل دراسي، ربح تجاري.

الميزان: تهتم بعائلاتك، مشكلات عائلية تغيير بالسكن، علاقة جيدة مع اهلك، كشف بعض الاسرار، تنامي عائلي، ميراث او فراق، انتبه من العرقلات، امور تتعلق بالعقارات والسكن، انتبه من الادوات الحادة والنيران وارتفاع الحرارة

العقرب: علم جديد، حظ قوي، قانون واسفار قصيرة، ميل للاصدقاء، حل مشاكل ذكاء وفكر وحماية ونجاح، دراسة غير مالوفة، الاتصالات والمواصلات لن تهدأ

القوس: بعد ان كانت الشمس ببرجك وبانتقالها للجدي، نجاح مادي وماسب، مصادر مالية جديدة، تجارة ناجحة لكن انتبه من سرقة، خروج من خسائر، ثراء مفاجئ، شهرة، كن حذرا مع الربح من الاستغلال، مكاسب مالية، تبديل سيارة

الجدي: بوجود الشمس ببرجك، بدات تتكشف العداوت والمؤامرات، شهرة ومواقع جديدة، حل لمشاكل وتسيير لمعاملات، جاذبية وحظ عاطفي، انتبه من التسرع والحواجز بسبب ازدياد الحركة، سفر وربح مادي، ابتعد عن الانغلاق والوحدة، تتكشف المؤامرات، تعزيز للعلاقات.

الدلو: تكون خاسرا خلال هذه المرحلة، انتبه لاحد الوالدين، تتعرض للفضائح، تتخوف من الغدر والخيانة، اخطاء قانوني، ازمة صحية او مرض، فرص وعمل مع مؤسسات جديدة وتتعامل مع لهجة غير لهجتك، انتبه لاغراضك لمدة اربع اسابيع.

الحوت: انت اكثر الرابحين، صداقة جديدة، مراسلة بين الاصدقاء، تحقيق امنيات، تعليم دورات تدريبية جديدة، مرض وازمات، انتبه من تمرد وهجوم بسبب العلاقات الاجتماعية، فرض سيطرة.