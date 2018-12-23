علماء صينيون يجدون طريقة لتحويل النحاس إلى ذهب

جهينة نيوز:

تمكن مجموعة من العلماء الصينيين من معهد داليان للفيزياء الكيميائية في لياونينغ الصينية، من تحويل النحاس العادي إلى مادة "مماثلة تقريبا" بالذهب والفضة.

وقال الباحثون، سوف يقلل هذا الاكتشاف بشكل كبير من استخدام المعادن النادرة والمكلفة في المصانع وحتى إنتاج الأجهزة الإلترونية الباهظة الثمن، بحسب ما نشرته مجلة "سيانس أدفانسز".

وقام البروفسور جيان سون وزملائه، بإطلاق غاز الأرغون الساخن المشحون بالكهرباء على النحاس، هذه العملية تشحن ذرات المادة وتجعل الاكترونات أكثر كثافة وثباتا.

وبالنتيجة يتحول النحاس إلى مادة قريبة من الذهب من حيث مقاومة التآكل والأكسدة ودرجات الحرارة المرتفعة.

وفي نفس الوقت، ستكون المادة قليلة الفائدة للمزيفين، حيث أن كثافتها تبقى هي نفسها مثل النحاس، مما يجعل المادة أخف من الذهب وخيارا سيئا لصنع قضبان ذهبية مزيفة أو حتى عملات معدنية.