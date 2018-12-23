مصادر أمريكية تعلن اختبار صاروخ روسي لا يمكن إعتراضه

جهينة نيوز:

أجرت روسيا اختبارا جديدا لصاروخ حربي تفوق سرعته كثيرا سرعة الصوت، حسب مصادر أمريكية.

وقالت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة على معطيات المخابرات الأمريكية إن التجربة الجديدة لصاروخ "تسيركون" حققت النجاح، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك وسيلة تحميها من هذا الصاروخ.

وبدأت روسيا تختبر صاروخ "تسيركون" في عام 2015 حسب المصادر الأمريكية.

وطار هذا الصاروخ خلال تجربة أجريت في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2018 بسرعة تعادل 8 أضعاف سرعة الصوت, وأكدت هذه التجربة قدرة الصاروخ على الطيران.

ويشار إلى أن صاروخ "تسيركون" سيدخل الخدمة في الجيش الروسي خلال عام 2022, وستزود به بعض غواصات وسفن الأسطول الروسي حسب مصادر روسية.