السودان: السلطات الأمنية في الخرطوم توقف خلية تخريبية

جهينة نيوز:

أوقفت السلطات الأمنية، اليوم السبت، خلية تخريبية بولاية الخرطوم تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية على غرار ما حدث ببعض الولايات وتضم المجموعة الموقوفة كوادر حزبية معارضة.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية بأن الخلية تعمل بتنسيق تام مع الحركات المسلحة وفق التوجيهات الصادرة لكوادر الحركات من قياداتها.

وقالت الوكالة إنه السلطات اتخذت اجراءات قانونية في مواجهة هذه الخلية التخريبية.

إلى ذلك، ناشدت السلطات الأمنية المواطنين بالتبليغ الفوري عن أي عناصر تقوم بأعمال تخريبية أو تحرض في ذات الاتجاه لقطع الطريق أمام المحرضين حفاظا على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وشهدت السودان على مدى الأيام الماضية مظاهرات هادرة في العديد من المدن سقط فيها قتلى.

هذا وقد تم تعليق الدراسة في ولاية الخرطوم ومناطق أخرى وفرض حالة الطوارئ في عدد من المدن والولايات.