واشنطن تؤكد استقالة مبعوث التحالف الدولي

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية استقالة المبعوث الخاص للتحالف الدولي بريت ماكغورك، يوم الجمعة على خلفية قرار البيت الأبيض سحب قوات الاحتلال الأمريكية من سوريا.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن استقالة ماكغورك ستسري يوم 31 ديسمبر الحالي.

وأوضح مصدر مطلع لوكالة “رويترز”، أن ماكغورك قدم استقالته اعتراضا على قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا وهو القرار الذي أعقبته أيضا استقالة وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس.

وأعلنت محطة تلفزيون (سي.بي.إس) اليوم السبت استقالة ماكغورك قبل انتهاء فترته في فبراير المقبل.