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بعد إعلان أمريكا الانسحاب من سوريا.. الأكراد يرفعون علم إسرائيل (بالصور والفيديو)
السبت, 22 كانون الأول 2018 الساعة 21:27 |
سياسة
,
محلي
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