بعد إعلان أمريكا الانسحاب من سوريا.. الأكراد يرفعون علم إسرائيل (بالصور والفيديو)

السبت, 22 كانون الأول 2018 الساعة 21:27 | سياسة, محلي


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا