ترامب: قواتنا ستغادر سوريا وبإمكان دول أخرى مثل تركيا التعامل مع بقايا "داعش"

السبت, 22 كانون الأول 2018 الساعة 21:19 | سياسة, عالمي

ترامب: قواتنا ستغادر سوريا وبإمكان دول أخرى مثل تركيا التعامل مع بقايا

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، إن قوات الاحتلال الأمريكي ستغادر سوريا بعد أن هزمت "داعش"، مؤكدا أنه بإمكان دول أخرى مثل تركيا التعامل مع بقايا التنظيم.

ودافع الرئيس الأمريكي مجددا عن قرار سحب قوات بلاده من سوريا، مشيرا إلى أهمية الوجود الأمريكي هناك لمحاربة "داعش" خلال السنوات الماضية.

وقال ترامب في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خططنا للبقاء في سوريا 3 أشهر، وكان ذلك قبل 7 سنوات، لم نغادر أبدا".

وتابع: "عندما أصبحت رئيسا، كانت "داعش" تزداد شراسة، وها هو الآن قد انهزم شر هزيمة، وحان الدور على الدول الأخرى مثل تركيا للقضاء على ما تبقى منه بسهولة، نحن عائدون إلى الديار".

وتزامنت تغريدة ترامب مع ورود أنباء عن استقالة المبعوث الأمريكي في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بريت ماكغورك.

 


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