لهذه الأسباب لجنة الأمن و الدفاع العراقية تطالب بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

جهينة نيوز:

طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية بإلغاء الاتفاقية الأمنية الاستراتيجية مع واشنطن مؤكدة أن القوات الأميركية وقوات ما يسمى بـ “التحالف الدولي” الموجودة في غرب البلاد تعمل على إعادة العصابات الإرهابية إلى العراق.

وشدد عباس الاسماعيلي عضو اللجنة في تصريح نقلته عنه وكالة سانا على أن القوات الاميركية تقوم بالتغطية على تحركات وعمليات العصابات الإرهابية في غرب البلاد وقرب الحدود السورية العراقية لافتا إلى أن عدداً كبيراً من النواب يقودون حراكا نيابيا واسعا لإقرار قانون بشأن إنهاء الوجود الأجنبي الأميركي والتركي والغربي في البلاد خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الاسماعيلي أن الولايات المتحدة لم تلتزم ببنود الاتفاقية الاستراتيجية المبرمة مع الحكومة العراقية المتعلقة بتسليح وتدريب القوات الأمنية موضحا ان ما تم تسليمه للعراق يعد أسلحة من الدرجة الثانية.

وبين الاسماعيلي ان الوجود الأجنبي يعد انتهاكا سافرا للسيادة العراقية ولا يمكن التغافل عنه إطلاقا موضحا ان بقاء العراق مكبلا ببنود الاتفاقية الاستراتيجية سيعرض الاقتصاد العراقي الى مخاطر كبيرة دون اي جدوى عسكرية.

بدوره أكد كريم المحمداوي عضو لجنة الامن والدفاع النيابية العراقية أن بناء القواعد الأميركية بالقرب من الحدود العراقية السورية محاولة لخلق مشاكل أمنية وفتح ثغرات امام العصابات الإجرامية الإرهابية لتمكينها من العودة للعراق من جديد موضحا أن قوات “التحالف الدولي” والقوات الأميركية تعمل على إعادة تنظيم “داعش” الإرهابي للعمق العراقي لغرض فرض بقائها وعدم السماح للحكومة الاتحادية بإخراجها من البلاد بشكل نهائي.

وكشف المحمداوي النقاب عن أن القواعد الأميركية المنتشرة في غرب العراق أصبحت ملاذا آمنا لإرهابيي “داعش” مبينا أن “جميع الخروق الأمنية التي شهدتها الحدود العراقية السورية وعمليات التسلل الإرهابية نحو العمق العراقي حصلت برعاية وحماية التحالف الدولي”.

وشدد المحمداوي على ان إخراج القوات الأميركية من البلاد اصبح ضروريا ولازما لان بقاءها يهدد امن العراق بشكل كبير ولا سيما أن واشنطن تنوي السيطرة على جميع المناطق الغربية القريبة من الحدود السورية العراقية لفرض بقائها وبسط هيمنتها على غرب العراق.

سانا