قراءة عبرية جديدة لأسباب الانسحاب الأمريكي من سوريا ؟!

جهينة نيوز:

طرح موقع إلكتروني إسرائيلي قراءة جديدة لأسباب الانسحاب الأمريكي من سوريا و تداعياته على منطقة الشرق الأوسط .

و قال موقع " ديبكا " ، اليوم السبت، إن قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا ليس كليا، وإنما جزئيا، حيث من المفترض أن تنتشر قوات أمريكية شرق سوريا وغرب العراق.

وذكر أن هناك تغييرا في نشر بطاريات صواريخ "إس 300" الروسية، حيث يمكن أن تنتشر شرق سوريا، ولا تهدد إسرائيل، وبأن تركيا لن تتخطي نهر الفرات، فضلا عن انتشار الجيش العراقي على الحدود العراقية السورية.

وأفاد الموقع بأن الانسحاب الأمريكي من سوريا لن يؤثر على الأكراد بوجه عام، وإنما مجرد دعاية إعلامية فحسب، وأن الولايات المتحدة تعمل وستعمل على مساعدة الأكراد، وما يدور عن "نواح" كردي، إنما هو مجرد دعاية فحسب.

وزعم الموقع الاستخباراتي أن الرئيسين، التركي رجب طيب أدروغان، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، قد ناقشا هذه التفاصيل خلال مكالمتهما الأخيرة قبيل إعلان الأخير قرار الانسحاب من سوريا، وذلك يوم الرابع عشر من الشهر الجاري.

ورجح الموقع الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي أن تأجيل أردوغان لعملية عسكرية شرق الفرات، تعزى إلى تفاصيل هذه المكالمة بين أردوغان وترامب.

وادعى الموقع الإلكتروني العبري أن الولايات المتحدة دشنت قاعدة عسكرية جديدة على حدود مدينة الأنبار العراقية ، بالقرب من الحدود العراقية السورية.

وزعم الموقع الاستخباراتي العبري، وثيق الصلة بجهاز الموساد الإسرائيلي، أن هناك اتفاقا أمريكيا تركيا روسيا جديدا بالقرب من الحدود السورية، خاصة وأن هناك عدة شواهد على ذلك، منها نقل صواريخ "إس 300" الروسية في سوريا إلى مدينة دير الزور السورية، المحاذية للحدود العراقية.

يشار إلى أنه سبق للموقع الاستخباراتي نفسه، تأكيده أن الإدارة الأمريكية أطلعت نتنياهو على خبر الانسحاب الأمريكي من سوريا قبل خمس دقائق فقط من إعلان ترامب الانسحاب، الأربعاء.

وزعم الموقع الاستخباراتي العبري، أنه في الوقت الذي لم يعلم نتنياهو بموعد الانسحاب الأمريكي من سوريا، فإن هناك شخصيتين دوليتين، ربما، علما بهذه الخطوة الأمريكية، قبل الإعلان عنها، هما أردوغان وبوتين.

وادعى الموقع الإسرائيلي أن هذه المعلومات تعزى إلى أن ترامب، أرسل المستشار الخاص لسوريا، جيمس جيفري، لتوقيع اتفاق سري مع أردوغان، حول حركة الجيش التركي في الشمال السوري، بعد الانسحاب أو الخروج الأمريكي من سوريا.

وأنهى الموقع الاستخباراتي العبري تقريره بأنه على إسرائيل إنهاء العملية العسكرية "درع الشمال" المفترضة أمام "حزب الله" اللبناني، والاستعداد لتداعيات الانسحاب الأمريكي من سوريا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أطلق حملة عسكرية، في الرابع من الشهر الجاري، أسماها "درع الشمال"، بزعم الكشف وتدمير "أنفاق حزب الله" على الحدود الشمالية بين فلسطين المحلتة ولبنان.