الرئيس العراقي لـ بومبيو: حل الأزمة في سورية يكون عبر احترام قرار شعبها

جهينة نيوز:

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن حل الأزمة في سورية يتم عبر احترام قرار شعبها صاحب الحق في تقرير مستقبل بلاده مشددا على ضرورة أن يكون انسحاب القوات الأميركية من الأراضي السورية عاملا مساعدا لتسوية الأزمة.

ووفق بيان للرئاسة العراقية نقله موقع السومرية نيوز أشار صالح خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى أن الشعب السوري “دفع أثماناً باهظة” نتيجة الإرهاب الذي ارتكب أبشع الجرائم فضلا عن التدخلات الخارجية المدمرة.

وشدد صالح على ضرورة أن يكون انسحاب القوات الأميركية عاملا مساعدا لإعادة الأمن والاستقرار المبني على احترام حقوق السوريين وقرارهم المستقل.

وأكد صالح على حماية السيادة العراقية موضحا أن “المصلحة الوطنية العراقية يجب أن تكون الأساس في التعامل ترسيخا للاستقرار وحماية للنصر المتحقق على الإرهاب”.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدى أكد في اتصال هاتفي تلقاه من بومبيو في وقت سابق اليوم أن التوصل الى حل للأزمة في سورية ينعكس مباشرة على أمن العراق واستقرار المنطقة.

يشار إلى أن البيت الأبيض أعلن الأربعاء الماضي بدء سحب القوات الأميركية الموجودة بشكل غير شرعي في سورية.