أطعمة تحافظ على الذاكرة خلال مرحلة الشيخوخة

السبت, 22 كانون الأول 2018 الساعة 17:47 | منوعات, صحة

أطعمة تحافظ على الذاكرة خلال مرحلة الشيخوخة

جهينة نيوز:

تتراجع قدرات الذاكرة خلال مرحلة ما بعد منتصف العمر، وبهدف الحرص على حماية الذاكرة، يتعين تناول الأطعمة التي تحتوي على الأوميغا 3 خلال فترة الشباب ومنتصف العمر.

ووفقا لما كشفته دراسات حديثة، ينبغي تناول زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات واللب الأبيض، كونها أطعمة صديقة لخلايا الدماغ.

وقد أظهرت عدة دراسات أن الأوميغا 3 والأوميغا 6، من أهم العناصر التي تحافظ على قدرات الدماغ في حالة جيدة بعد الـ 60.

وتوجد دهون أوميغا 3 في الأسماك الدهنية كالسلمون والتونة والمكاريل، كما توجد في البيض، والأطعمة النباتية مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا والأفوكادو والمكسرات وبذور الكتان وبذور اليقطين (اللب الأبيض).

وتعد هذه العناصر رئيسية للحفاظ على خلايا وأعصاب الدماغ.


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