صحيفة: واشنطن تسحب قواتها من سوريا إلى بلد عربي آخر

جهينة نيوز:

ذكر مصدر أمني عراقي أن القوات الأمريكية، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب سحبها من سوريا، ستتجه للاستقرار في قاعدتها العسكرية بمحافظة أربيل شمالي العراق.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في حديث لموقع "بغداد اليوم": "هناك حديث عن إنشاء مركز عمليات مشتركة بين القوات الأمريكية والبيشمركة العراقية، وبيشمركة (روج أفا) على الحدود العراقية السورية".

وأضاف: "القوات الأمريكية خلال هذه الأشهر، ستقرر ما إذا كانت بيشمركة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) قادرة على حماية مناطق شرق الفرات، أم أنها بحاجة إلى مساندة الأمريكيين"، مشيرا إلى أن "مركز العمليات سيكون في أربيل، بالإضافة إلى وضع نقطة على الحدود السورية مع إقليم كردستان العراق".