حديد حماة تخفض أسعار مبيع طن الحديد المبروم

جهينة نيوز

أعلنت الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية “حديد حماة” عن تخفيض أسعار مبيع الطن الواحد من مادة الحديد المبروم متوسط وعالي الشد والبيليت 15 ألف ليرة عن أسعارها المعلنة في الـ 28 من الشهر الماضي.

وأوضحت الشركة في نشرة الأسعار الصادرة عنها اليوم أن سعر طن الحديد المبروم عالي الشد من أرض الشركة هو330 ألف ليرة بينما كان السعر السابق 345 ألف ليرة وطن الحديد المبروم متوسط الشد بسعر 320 الف ليرة فيما كان سعره السابق 335 ألف ليرة.

وبينت الشركة أن الحديد المبروم عالي الشد غير متوافر حالياً بينما يتوافر الحديد المبروم متوسط الشد من قياسات 12مم بكمية تقديرية 645 طنا و 14مم بكمية 700 طن و16مم بكمية 230 طنا و 18 مم بكمية 195 طنا مؤكدة أن يكون المشترون من المتعاملين بتجارة الحديد أو المواد المسموح بها قانوناً وأن يتضمن سجلهم ما يشير إلى ذلك علماً أن أولوية بيع الحديد المبروم للقطاع العام ومؤسساته.

كما حددت الشركة في نشرتها سعر الطن الواحد من الحديد البيليت قياس 120/120 بمبلغ 280 ألف ليرة بينما كان سعر الطن الواحد 295 ألف ليرة مبينة أن الكمية المتاحة لكل شركة مكتتبة 500 طن شرط أن تكون الشركة المكتتبة من الشركات العاملة في مجال درفلة الحديد والمرخصة أصولاً.