بيكهام مهتم بضم نجم آرسنال مسعود أوزيل

جهينة نيوز

أبدى اللاعب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام رئيس نادي إنتر ميامي الأمريكي رغبة في ضم نجم آرسنال مسعود أوزيل لصفوف ناديه.

وحسب صحيفة بيلد الألمانية فإن بيكهام أجرى اتصالات مع اللاعب الألماني أوزيل لبحث إمكانية ضمه للنادي الأمريكي.

كما أوضحت صحيفة التايمز الإنجليزية أن أرسنال مستعد للتخلي عن أوزيل الذي لا يحظى بثقة الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال الحالي. وآخر مرة شارك فيها اللاعب البالغ 30 عاما في مباراة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز كانت في الـ11 من نوفمبر ولم يكن اللاعب الألماني ضمن تشكيلة الفريق الأساسية، ووصف إيمري عدم إشراكه بأنه "تكتيكي".

كما لم يشارك أوزيل في المباراة الأخيرة للغانرز أمام توتنهام والتي خسرها الفريق في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويقول إيمري خليفة آرسين فينغر أنه لا يشعر بأي التزام باختيار مسعود أوزيل لمجرد أنه لاعب للأرسنال ويحصل على أعلى دخل في الفريق 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع أي ما يعادل أكثر من 442 ألف دولار.

ويستضيف أرسنال اليوم السبت بيرنلي ضمن مواجهات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي، ويحتل الغانرز المركز الخامس على لائحة ترتيب المسابقة.