واشنطن بوست تكشف حصيلة أولية لكنوز "داعش" المسروقة من سوريا والعراق

جهينة نيوز

حمل مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي المنسحبين من معاقلهم في العراق وسوريا مبالغ طائلة وسبائك ذهبية قدرها خبراء بنحو 400 مليون دولار أمريكي، وفقا لما كشفته صحيفة "واشنطن بوست".

وزعمت الصحيفة أنه تم دفن بعض هذه الكنوز وإخفاؤها، كما غسل قادة من "داعش" عشرات الملايين من الدولارات عبر الاستثمار في "أعمال شرعية" في مناطق عدة بالشرق الأوسط خلال العام الماضي.

وقامت إدارة مكافحة الإرهاب بحملات على معاقل سابقة للتنظيم في أربيل بإقليم كردستان العراق، جاءت بعد تتبع محققين تدفق ملايين الدولارات من عائدات التنظيم.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في إدارة مكافحة الإرهاب في حكومة إقليم كردستان قوله: "إنهم لا يستطيعون كسب المال بعد الآن عن طريق بيع النفط؛ لذا فهم يفعلون ذلك بطرق أخرى".

وأوضحت الصحيفة أن التنظيم جمع تلك الثروة، عقب الاستيلاء على مدن سورية وعراقية قبل أربع سنوات، وفي 2014 استولى التنظيم على الموصل ثاني أكبر مدن بالعراق، وقام رجاله بإفراغ خزائن البنوك هناك.

وسيطر "داعش" على حقول النفط والمناجم والمصانع والمزارع في مناطق بالعراق وسوريا، وسرعان ما أنشأ شبكة لبيع البترول والمعادن والتحف الأثرية في السوق السوداء.

ووفقا لتقديرات محللين، بحلول عام 2015 بلغ مجموع ما يمتلكه التنظيم في العراق وسوريا، نحو ستة مليارات دولار.