نادين لبكي أول فنانة عربية ضمن القائمة القصيرة لجائزة الأوسكار

جهينة نيوز

حققت المخرجة اللبنانية نادين لبكي، رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخها الفني، وذلك بعد وصولها غلى القائمة القصيرة لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية.

واختير فيلم «كفر ناحوم»، جنبًا غلى جنب مع 8 أفلام أخرى في تلك الفئة للقائمة القصيرة بحفل جوائز الأوسكار لعام 2019.

ويأتي هذا الخبر بعد 10 أيام فقط من إعلان ترشح الفيلم في القائمة النهائية لجائزة الجولدن جلوب، عن أفضل فيلم أجنبي بلغة مختلفة، وينافس 4 أفلام أخرى على الجائزة، وهم “Girl” و“Never Look Away” و“Roma” و“Shoplifters”، وسيتم الإعلان عن الفائز في الحفل المقام في 6 يناير المقبل في مدينة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكان الفيلم قد حاز على جائزة التحكيم الخاصة في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 71.

فيلم «كفر ناحوم»، يحكي قصة صبي صغير يعيش في أحد أحياء بيروت الفقيرة، والذي يحاول من دون جدوى منع تزويج شقيقته الصغرى التي بلغت سن الزواج، وبسبب الظروف الصعبة التي يعيشها الطفل والحياة الصعبة التي يحياها يقرر مقاضاة والديه.