ضربات مركزة على مواقع الإرهابيين بريف حماة الشمالي رداً على خروقاتهم

جهينة نيوز

ردت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في ريف حماة الشمالي بالأسلحة المناسبة على اعتداءات مجموعات إرهابية ومحاولات تسللها باتجاه النقاط العسكرية التي تحمي المدنيين في القرى والبلدات الآمنة.

وأفادت سانا بأن وحدة من الجيش رصدت تحركات لمجموعات إرهابية تسللت فجرا من محور وادي الدورات جنوب شرق اللطامنة بالريف الشمالي وتعاملت معها بالأسلحة الرشاشة وأوقعت في صفوفها قتلى ومصابين.

وعلى محور بلدة حصرايا بريف منطقة محردة نفذت وحدة من الجيش رمايات مركزة على مواقع المجموعات الارهابية رداً على خروقاتها واستهدافها النقاط العسكرية والتجمعات السكنية في المنطقة.

واسفرت الرمايات عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد وتدمير أسلحة وذخيرة لهم.

وأحبطت وحدات من الجيش أمس محاولات تسلل مجموعات إرهابية من محاور قرى وبلدات بريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي الشرقي باتجاه نقاط عسكرية وقرى وبلدات آمنة