افتتاح أكبر مغارة ميلادية في بلدة صيدنايا بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة

السبت, 22 كانون الأول 2018 الساعة 12:17 | شؤون محلية, أخبار محلية

افتتاح أكبر مغارة ميلادية في بلدة صيدنايا بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة

جهينة نيوز

برعاية وزارة السياحة واحتفالا بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة أقامت مديرية سياحة ريف دمشق احتفالا في ساحة دير سيدة صيدنايا بحضور كل من محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير الإبراهيم ومدير سياحة ريف دمشق المهندس محمد وائل كيال وعدد من وجهاء المنطقة وأعضاء مجلس الشعب ورجال الدين وراهبات دير السيدة وحشد جماهيري لافت مميز من أهالي المنطقة.

تضمن الاحتفال افتتاح أكبر مغارة ميلادية في بلدة صيدنايا إضافة لإضاءة أكبر شجرة ميلادية يدوية في ساحة دير السيدة كما تخلل الاحتفال تقديم فرقة "مراسم سيدة صيدنايا" عرضاً كشفياً ميلادياً تلاه تقديم عدد من فقرات الشعر والزجل اللتان تشتهر بهما البلدة.


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