النقل تدعم الخزينة العامة بمبلغ 25,3 مليار ليرة من رسوم المركبات وضرائبها في تسعة أشهر

جهينة نيوز

أكدت وزارة النقل أنها حققت تطوراً واضحاً على مستوى الأداء المادي إيرادات متزايدة من خلال النشاط الاقتصادي للجهات التابعة, وتؤكده المؤشرات النهائية لهذا النشاط بالمقارنة مع بعض السنوات السابقة نذكر على سبيل المثال المؤشرات المتعلقة بالمركبات, حيث بلغ عدد المركبات المسجلة فعلياً حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2,316 مليون مركبة والمقدر حتى نهاية العام بحدود 3,1 ملايين مركبة وبتطور بلغت نسبته 153%, علماً أن عدد المركبات المخطط لنهاية الربع الثالث حوالي 1,8 مليون مركبة.

أما فيما يتعلق بالرسوم التي تم تحصيلها خلال الفترة المذكورة فقدرت قيمتها الإجمالية نحو 23,2 مليار ليرة, علماً أن المخطط للفترة نفسها قدر بنحو 22,9 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ من أصل الخطة بلغت 101%, وبالمقارنة مع العام الماضي فإننا نجد زيادة واضحة في تحصيل الرسوم تقارب 374 مليون ليرة, علماً أن قيمتها في العام المذكور كانت 23,474 مليار ليرة, وبزيادة عن العام 2016 قدرها 8,2 مليارات ليرة, علماً أن قيمتها في العام المذكور بلغت 15 مليار ليرة, الأمر الذي يدلل على تطور هذا النشاط من عام لآخر وفق وزارة النقل.

والأمر ذاته ينطبق على ضريبة الدخل المتحققة من المركبات, حيث وصلت قيمتها الإجمالية من بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث منه بحدود 2,1 مليار ليرة تم تحويلها لخزينة الدولة, علماً أن القيمة المخططة لهذا الجانب بلغت 2,287 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ من أصل المخطط 90% , وبذلك تكون القيمة الإجمالية للرسوم المستوفاة وحجم الضريبة المتحققة من قطاع المركبات للفترة المذكورة من العام الحالي تقدر بنحو 25,3 مليار ليرة, علماً أن المخطط هو 25,2 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 101%.

أما على المستوى الكلي للإيرادات المتحققة من خلال تسجيل المركبات وتحصيل الرسوم والضريبة وغيرها من الرسوم فقد بلغت قيمتها الإجمالية خلال الفترة المذكورة من العام الحالي بحدود 25,3 مليار ليرة من أصل خطة مقررة قيمتها 24,375 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 104%, علماً أن قيمتها الإجمالية خلال العام الماضي لم تتجاوز سقف 25,490 مليار ليرة, وفي هذا الصدد تؤكد النقل زيادة هذه الإيرادات بصورة واضحة مع نهاية العام الحالي وهناك ربع كامل لم تظهر نتائجه بعد.