6 قتلى و13 جريحاً في تفجيرات بالعاصمة الصومالية

جهينة نيوز

قُتل 6 أشخاص وأُصيب نحو 13 آخرين، صباح اليوم السبت إثر تفجير سيارة مفخّخة بالقرب من القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو، بحسب وسائل إعلام صومالية.

وقالت وكالة رويترز أن انفجارا ثانيا وقع بعد الانفجار الأول إلا أنه لم يُعرف سببه بعد.

و "أسفر الهجوم الانتحاري الأول بسيارة ملغومة عند نقطة تفتيش عن مقتل خمسة أشخاص أغلبهم من أفراد الأمن. وأصيب أربعة آخرون. قد يرتفع عدد القتلى.. لم يتسن بعد الحصول على تفاصيل عن الانفجار الثاني".

وغالبا ما تستهدف جماعة الشباب الصومالية، ذراع تنظيم القاعدة، مواقع حساسة في العاصمة مقديشو، مثل محيط القصر والمراكز الأمنية.

وتنفذ حركة الشباب المتطرفة كذلك تفجيرات وهجمات بالأسلحة في مناطق أخرى بالبلاد.