الامارات تلغي حفل نجوى كرم في رأس السنة.. والاخيرة تعلق!

جهينة نيوز

فوجئت المطربة اللبنانية نجوى كرم بإلغاء حفلها ليلة رأس السنة، الذي كان سيقام في إطار مهرجانات إمارة الفجيرة الخليجية.

ولم تعلن إدارة المهرجان عن سبب إلغاء حفل نجوى كرم.

وغردت نجوى كرم عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "حتى هذه الساعة لم تبرر لجنة مهرجانات إمارة الفجيرة إلغاء المهرجان بما فيه رأس السنة. نحن بانتظار الرد من قبل القيّمين على هذا المهرجان وشكرا".

من ناحية أخرى ستحتفل نجوى كرم في 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري بإعادة انضمامها إلى شركة "روتانا" السعودية، بعد انفصال عنها دام 7 سنوات، وسيعقد مؤتمرا صحفيا في ذلك اليوم للإعلان عن تفاصيل التعاون الجديد.

وكان آخر ألبومات نجوى كرم الغنائية في 2011 بعنوان "هاللية ما في نوم".