عودة أكثر من ألف مهجر إلى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

جهينة نيوز

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، اليوم السبت، عودة أكثر من 1100 مهجر إلى سوريا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

د من أراضي دول أجنبية 1154 مهجر إلى الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك 316 من لبنان عبر معبري ويابوس وتلكلخ، و838 لاجئ عادوا من الأردن عبر معبر نصيب الحدودي".

وأشار البيان إلى أن 506 مهجرا عادوا إلى أماكن إقامتهم الدائمة في سوريا.

وقامت مؤسسة أحمد قديروف، الخيرية بتوزع في مدينة معلولا بمحافظة دمشق، ألبسة وأحذية رياضية وبطانيات.

كما وزعت جمعية الهلال الأحمر السوري مساعدات إنسانية للمواطنين الذين عادوا إلى ديارهم بمحافظة درعا، وقد تم توزيع 5.2 ألف مجموعة من المواد الغذائية والضروريات الأساسية على السكان.

وتواصل الوحدات الهندسية إزالة الألغام من الأراضي والمرافق داخل سوريا، حيث جرى خلال 24 ساعة إبطال مفعول 57 قطعة معدة للانفجار، بما في ذلك 3 عبوات ناسفة.