تسريب فيديو ل" محمد اسكندر" يستخدم ألفاظ خادشة للحياء في إحدى الحفلات

جهينة نيوز

تناقل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسرباً للمغني اللبناني محمد اسكندر وهو يغني في إحدى الحفلات مستخدماً ألفاظاً خادشة للحياء. وأحدث ذلك ضجة كبيرة في أوساط المتابعين. واعتبر بعض هؤلاء أن الفنان تخطى حدود الجرأة والأدب خصوصاً أن الحفل أقيم في مكان عام.

وعلى الإثر سارع ابنه المؤلف فارس اسكندر إلى الرد غير المباشر والساخر على الجدل الذي أحدثه المقطع المصور.

وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه على “تويتر”: “حكيوني اليوم جمعية مكافحة سرطان الثدي وطلبوا مني تطوير أغنية “نعتذر عن ذكر اسمها” واستثمارها بشكل هادف واعتمادها في الحملات المقبلة للجمعية كون الشعب اللبناني تجاوب مع الأغنية أكثر بكثير مما تجاوب مع الحملات والدعوات السابقة لتصوير الثدي قبل الإصابة بالمرض الخبيث”.

كما نشر، عبر حسابه على “إنستغرام”، صورة لشعار حملة مكافحة سرطان الثدي مرفقاً إياها بالتعليق نفسه. ولوحظ أنه أعلن أن مكان وجوده هو قرية في شمال لبنان يوحي اسمها باللفظ الخادش الذي تضمنته أغنية والده في الفيديو الذي نعتذر عن نشره.